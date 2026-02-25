◆２０２６年台日野球国際交流試合交流試合中信兄弟―ソフトバンク（２５日、台北ドーム）【台北（台湾）２５日＝森口登生】ソフトバンク・井上朋也内野手が今季実戦初アーチを放った。正木智也外野手の３ランで逆転し、なおも４回１死一塁。左越えに２ランを放り込んだ。「打ったのはスライダー。初見のピッチャーで、簡単に追い込まれてしまいましたが、そこから何とか粘っていこうとした結果、うまく捉えることができまし