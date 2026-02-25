元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が旅行を楽しむ姿に、ファンが癒やされている。森は２５日、自身のインスタグラムを更新。「福岡満喫」とつづり、いちごの絵文字を付けて投稿した。ピンク色のふわっとしたカーディガンを羽織り、福岡のグルメを堪能する様子を投稿。いちごや明太子、もつ鍋などを楽しむ様子をアップした。この投稿にファンからは「香澄ちゃん、超可愛い大好き」「可愛すぎる〜！！」「香澄ちゃ