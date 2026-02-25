９０年を迎えた二・二六事件の資料などが並ぶ特別展示＝２５日、湯河原温泉こごめの湯昭和前期、陸軍青年将校らが首相官邸などを占拠しクーデターを謀った「二・二六事件」から２６日で９０年を迎える。東京以外の唯一の事件現場として知られ、現在は休館中の「光風荘」（湯河原町宮上）で保管されている貴重な資料の特別展示が「湯河原温泉こごめの湯」（同）で行われている。事件はその後の軍部による政治介入や戦時体制進展の