天龍プロジェクト２５日の新木場大会でＷＡＲ世界６人タッグ王者の河野真幸（４５）、進祐哉（４２）、拳剛（３６）組が谷嵜なおき（４７）、児玉裕輔（３８）、仁木琢郎（２５）を下して初防衛に成功した。?天龍イズム?あふれる６０分３本勝負で行われた試合の１本目は、ラ・マヒストラルで進が児玉から１本取られ、王者組は幸先の悪いスタート。しかし２本目は同じくラ・マヒストラルで河野が児玉から３カウントを奪ってイーブ