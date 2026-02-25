大阪地検特捜部は25日、京都府土地開発公社の資金810万円を横領したとして業務上横領の疑いで、同公社総務部主査守山繁美（58）＝京都市右京区＝と長男の会社役員琢海（29）＝同市上京区＝の両容疑者を逮捕した。特捜部によると、繁美容疑者は公社の経理全般を担当し、預金の管理業務に従事していた。逮捕容疑は1月22日、繁美容疑者が公社名義の預金口座から自身の口座に810万円を振り込んで横領し、琢海容疑者は共謀した疑