【モスクワ共同】ロシア連邦捜査委員会は25日、ロシア西部スモレンスク州の化学工場に25日、ウクライナ軍の約30機の無人機による攻撃があり、7人が死亡し、少なくとも10人が負傷したと発表した。スモレンスク州知事は、攻撃を受けた工場で窒素肥料が製造されており、従業員が被害を受けたと通信アプリで明らかにした。