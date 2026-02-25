サッカーのドイツ1部ザンクトパウリに所属するDF安藤智哉（27）が25日、リーグ主催のオンライン取材会で日本メディアに対応して現状に手応えを口にした。1月にJ1アビスバ福岡から加入し、ベンチ入り4戦目から先発定着を果たして公式戦戦7試合（先発6）に出場しているセンターバック。ここまでを「チームや監督が求めているプレーと自分の強みを出すというところにフォーカスしながら2カ月ぐらいが経った。凄く充実した日々が送