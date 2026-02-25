ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得した長谷川帝勝選手（20）にインタビュー。影響を受けた漫画や、ファンへの感謝を語っていただきました。長谷川選手はスノーボード・男子スロープスタイルで日本勢初となる銀メダルを獲得。改めて長谷川さんは「気分的にもだいぶ落ち着いてきて、普段通りの日常だなっていうこともあるんですけど、いまだにお祝いのメッセージだったりが届くし、会う人もおめでとうと言ってくれるので、本当