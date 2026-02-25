中国輸出入銀行は2025年に「一帯一路」共同建設国向けに新たに6400億元（約14兆4000億円）の融資を供与し、資金は主に貿易（輸出入）、インフラの相互接続、海外投資・生産能力協力、先進製造業、グリーン発展、民生の改善などの分野に重点的に投入された。同行の「一帯一路」向け融資残高は2兆元（約45兆円）を超え、融資先は130以上の共同建設国に及んでいる。同行は中国の貿易投資の発展と国際経済協力への支援に特化した政策金