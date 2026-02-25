「将来、この街で暮らしたい」と憧れるエリアはありますか？ 年齢を重ねると、交通の便や買い物のしやすさなど、住みたい街の条件って変わってきますよね。All About編集部は2026年2月2日〜3日にかけて、全国10〜70代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「老後の暮ら