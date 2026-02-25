Photo: Yuhei Tokimatsu 街履きをうたう高機能スニーカーが増えているが、デザインも機能性も盛り込まれるぶん、価格は2〜3万円台が相場。「日常でガシガシ履ける一足」と考えると、少し躊躇してしまうのが現実だ。そこで目に留まったのが、810S（エイトテンス）の「T052 VERSAL（ヴァーサル）」（税込8,800円）。防水仕様で、ジップ付き。見た目はミニマルなのに、価格はアンダー9,000円。