超電導リニアの設備検査ロボットの試作機「Minervα」お披露目 ドクターイエローをイメージしたデザインです。リニア中央新幹線の設備点検を効率化するロボットをJR東海やスズキなどが共同で開発し、2月20日にお披露目されました。 【写真を見る】超電導リニアの設備検査ロボットの試作機「Minervα（ミネルヴァ）」 公開されたのは、超電導リニアの設備検査ロボットの試作機「Minervα（ミネルヴァ）」です