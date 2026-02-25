岡山県の山中に男性の遺体が遺棄されていた事件で、男性の同僚の男ら３人が傷害致死の疑いで再逮捕されました。傷害致死の疑いで再逮捕されたのは、岡山市中区の建設作業員・田辺昌幸容疑者（５３）ら男３人です。警察によりますと田辺容疑者らは２０２３年１２月、和歌山県白浜町の集合住宅などで大上功一さん（当時４０）の全身を殴ったり蹴ったりするなどの暴行を加え、死亡させた疑いがもたれています。当時、大上さんは田辺容