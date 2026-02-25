お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが２５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。運動神経が悪すぎて運転免許が取れなかったことを明かす一幕があった。テーマは「運動神経バツグンな女ＶＳ運動神経に見放された女の祭典」。運動オンチ代表として出演した川村はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「運転も下手なのか？」と聞かれると「免許取れなかったです」と正直に口に。「（教習所