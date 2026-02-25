◆２０２６年台日野球国際交流試合交流試合中信兄弟―ソフトバンク（２５日、台北ドーム）【台北（台湾）２５日＝森口登生】ソフトバンク・正木智也外野手が逆転３ランを放った。０―１の４回無死一、二塁、今季実戦初アーチとなる３ランを中越えに放った。「打ったのは真っすぐです。得点圏に置いての打席で、とにかくランナーをかえすことを考えて打席に入りました。しっかりと自分のバッティングができたと思います