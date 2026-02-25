柳俊太郎 柳俊太郎が25日、都内で開催された映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台挨拶に登壇した。会場には約4,000人のファンが駆けつけ、主演の山崎賢人をはじめ、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎、稲葉友、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督の総勢17名が堂々と登場し、撮