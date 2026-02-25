米３０年固定金利は６．０９％、住宅ローン申請指数は＋０．４％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．０９％と前回の６．１７％から低下した。住宅ローン申請指数は＋０．４％と前回の＋２．８％から小幅の伸びに鈍化。購入指数１５７．１から１４９．７に低下。借り換え指数は１３７５．９から１４３２．９に上昇した。 USD/JPY156.74EUR/USD1.1777EUR/JPY184.59