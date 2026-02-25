本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/25（水） EUR/USD 1.1750（18.2億ユーロ） 1.1800（39.1億ユーロ） 1.1850（21.9億ユーロ） 1.1900（50.9億ユーロ） USD/JPY 155.00（18.0億ドル） 156.00（29.2億ドル） GBP/USD 1.3475（4.48億ポンド） 1.3550（5.53億ポンド） ユーロドルは50ポイントおきに大規模な期限設定が観測されている ドル円は155.00と1