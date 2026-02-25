元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。日本ハムの春季キャンプを視察して素直に驚いたことを明かした。現役の最後は阪神。コーチとしてもセ・リーグを中心に見てきた片岡氏が「パ・リーグの選手にびっくりしたのが体がデカい！」と、驚きを口にした。そして「（中でも）日本ハムは別格ですよ」と指摘した。たまたま万波中正（192センチ）、水谷瞬（193センチ）、エドポロ