会談に臨む中国の習近平国家主席（右から2人目）とドイツのメルツ首相（左から2人目）＝25日、北京の釣魚台迎賓館（共同）【北京共同】ドイツのメルツ首相は25日、中国を訪問し、習近平国家主席と北京で会談した。中国外務省が発表した。メルツ氏は昨年5月の首相就任以来、初の訪中。中国は欧州の首脳らを次々と招き、米欧の同盟関係にくさびを打つ狙いがある。トランプ米政権と関係が冷え込むドイツは中国と経済関係の強化を図