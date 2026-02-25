理化学研究所などの共同研究チームは、マウスを使った実験で髪の毛を作る器官＝毛包の発生などに必要な「第三の細胞」を発見し、生体外での髪の毛の再生に成功したと発表しました。毛は、「毛包」という小さな器官で作られています。これまでは、成体由来の幹細胞のみで「毛包」を完全再現することは不可能で、従来の研究で知られていた2種類の細胞に加えて毛の成長を支える「第三の細胞」が必要だとされていました。今回、理化学