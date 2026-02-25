日本調教師会関西支部主催の「引退調教師を祝う会」が2月25日、滋賀県草津市内のホテルで行われた。式には3月3日に定年で引退する栗東所属の佐々木晶三、西園正都の両調教師が出席。栗東所属の調教師を中心に約100人が参加した。タップダンスシチー、キズナなどのG1馬を管理した佐々木師は「皆さまに助けていただいて何とか定年までやってこれました。やりきったと思います。キズナの種付け料は上がりましたが、キズナの子で