25日、衆議院本会議で代表質問が行われ、「2年間の食料品消費税ゼロ」をめぐって国民民主党の玉木雄一郎代表が懸念点を問いただした。【映像】質問する玉木代表と答える高市総理玉木代表は「それが民意であり、総理がやりたいのであれば実現に協力する」としたうえで、「ただ、心配な点が多々あるので、課題の解決が大前提です。今から懸念を10個申し上げます。国民会議で検討しましょうと逃げずに、ぜひこの場で誠実な答弁を