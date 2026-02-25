クラブでの好調を維持しながら、日の丸の戦いに赴く。日本女子代表(なでしこジャパン)は3月からオーストラリアで行われる女子アジアカップに参戦。同大会は2027年ブラジル女子ワールドカップの予選も兼ねている。25日にはMF谷川萌々子(バイエルン)がオンライン取材に応え、「まずはしっかりこの大会で優勝して、W杯への切符を掴みたい」と意気込んだ。12チームが参加する女子アジア杯では、上位6チームが女子W杯出場権を獲得。