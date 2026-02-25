UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第2戦が24日に行われ、昨季準優勝のインテルの敗退が決まった。過去3度の欧州制覇を誇るインテルは、18日に敵地で開催された第1戦ボデ・グリムト戦で1-3と敗北。初出場のノルウェークラブに不覚を取ると、ホームで迎えた24日の第2戦も1-2で落とし、2戦合計2-5でベスト16進出を逃した。UEFA公式サイトによると、インテルのクリスティアン・キブ監督は最善を尽く