【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第1節】(クラド)大分 2-0(前半1-0)滋賀<得点者>[大]キム・ヒョンウ(41分)、パトリッキ・ヴェロン(56分)<警告>[大]ペレイラ(25分)[滋]小泉隆斗(24分)、南拓都(49分)、渡邉綾平(60分)主審:岡宏道