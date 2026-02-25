ニューヨーク・嶋佐和也、屋敷裕政が２２日、ＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演した。この日は「嶋佐和也セミナー２０２６」を進行した。番組では、嶋佐の近況として、昨年に１６０万円で購入した１０キロの銀塊が現在は４２０万円に高騰していることなどが紹介。共演のベッキーも驚いた。ＭＣの千鳥・ノブは「けっこう、金（きん）は聞くんですよ。金は古い投資っぽいけど実はめっちゃいいみたいなんは聞くんですけど…