2月24日、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアの公式サイトが更新された。その中で、ジュニアグループの『SpeciaL』の活動終了が報告され、ファンに動揺が広がっている。公式サイトには、「SpeciaLに関するご報告」と題されたお知らせが更新された。その中には、ファンへの応援の言葉を添えたうえで《この度、SpeciaLは、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって進むため、2026年2月28日をもちましてグループとしての活動を終