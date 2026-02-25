ソフトバンクは２５日、藤井皓哉投手（２９）が佐賀市内の病院にて、右肘内側側副靭帯再建術および関節クリーニング術（トミー・ジョン手術）を受けたことを発表した。競技復帰までは１２ヶ月の見込み。藤井は昨年の日本シリーズ後のメディカルチェックで右ヒジに損傷が見つかり、保存療法を選択。１月からはリハビリ組に合流し、今月１７日に宮崎春季キャンプのチーム本隊に加わったものの、２０日のブルペン投球時に異変を感