さとう。が、3月4日にリリースする2ndアルバム『窓越し、その目に触れて』を引っ提げた全国ツアーを開催することを発表した。本アルバムは、日常の風景を切り取ったような繊細な歌詞と、心にそっと寄り添う歌声とメロディーが、聴き手の心の窓をノックする、そんな楽曲が詰まった1枚になっているという。本作を携えて開催されるツアー＜LIVE TOUR『その目を心の窓と呼ぶ』＞では、バンドメンバーに、出口博之（B / モノブライト）