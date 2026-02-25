◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）＝２月２５日、栗東トレセン２３年スプリンターズＳ勝ち馬のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は栗東・坂路を単走。軸が入ったバランスの良い走りで５３秒３―１２秒１で元気いっぱいに駆け抜けた。池江調教師は「いつもの当該週の坂路単走で、しまいの反応を確かめる程度。まだはじける感じはし