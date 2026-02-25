SKRYUが、メジャー1stEP『絶』を本日配信リリースした。あわせて、リード曲である「Shangri-La -絶景-」のMVティザー映像も公開された。全5曲が収録されている今作は、EPタイトルの「絶」が全楽曲のサブタイトルに入っている。ヒップホップのみならず、幅広いジャンルで、リスナーを未だ見ぬ“絶景”へと誘う作品に仕上がっているという。「Shangri-La -絶景-」のMVは、3月4日に本編が公開されるとのことだ。◾️メジャ