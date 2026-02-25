ドイツ１部ザンクトパウリの日本代表ＤＦ安藤智哉（２７）が２５日、ブンデスリーガの主催するメディアラウンドテーブルに参加した。Ｊ３（当時）今治から、Ｊ２大分、Ｊ１福岡を経て、今年１月に初の海外挑戦がスタート。サポーターが熱狂的で有名なクラブでプレーすることに「めちゃくちゃ最高ですね。熱気が違いますし、本当にサポーターが熱いので、ホームでやる試合は本当に楽しみですし、アウェーでもすごい多くのサポー