春休みの旅行先を探すなら、観光とリトリートを同時に楽しめる長浜の町泊が気になるところです。「和乃リトリートひといき」は大正町屋を活かした一棟貸切スタイルに、薬草サウナとアート体験を重ねた分散型ホテルです。2025年3月に加わった新棟で、周囲に気兼ねしないプライベート滞在がさらに広がりました！ 和乃リトリートひといき「分散型一棟貸切プライベートサウナ新棟」 所在地：滋賀県長浜市1