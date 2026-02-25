こととやで、春の行楽シーズンに向けた店頭企画「おにぎりを愉しむ」が2026年2月中旬から展開中です。名店監修の具材や厳選米を一緒に選べる構成なので、おにぎりの準備をまとめて整えやすくなっています。朝食にもお弁当にも使える商品がそろい、春の食卓づくりが一段と組み立てやすい企画です！ こととや「おにぎりを愉しむ」 展開開始時期：2026年2月中旬展開店舗数：全国19店舗販売チャネル：こと