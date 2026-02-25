日韓トップアイドルが1対1で向き合う新ライブイベント「Kandy Jam vol.1」が、ぴあアリーナMMで開催されました。KARAと私立恵比寿中学の初競演が実現し、ライブとコラボトークの両軸で会場の熱量が一気に上昇しました。アリーナを埋めた観客のペンライトが揺れる景色も含めて、初回とは思えない完成度です！ スカパー!「Kandy Jam vol.1」 開催日：2026年2月21日会場：ぴあアリーナMM放送日時：2026年