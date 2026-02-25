俳優の小出恵介（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。20日に42歳の誕生日を迎えた小出。「I just have turned fortysome Do I look like that?? Or Don’t I??」40代そこそこに見える？見えない？とファンに問いかけながら、ピースサインの自撮りを投稿した。この投稿にファンからは祝福のメッセージと共に「かわいい」「二重幅！涙袋！きゅるきゅるやっぱり恵ちゃんいつまでも若い！」「小出くん