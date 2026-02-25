ユヴェントスやイタリア代表のレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロ氏は、インテルがボデ/グリムトとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメント・プレイオフ2ndレグに負けた後、その原因を分析したという。伊『calciomercato.com』が報じている。アウェイでの1stレグを1-3で終えたインテルは本拠地ジュゼッペ・メアッツァでの逆転勝利を目指したが、力及ばず1-2で敗戦。2戦合計スコア2-5でCLから姿を消すことになっ