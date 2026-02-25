スターフライヤーは、「STARFRIDAY」でタイムセールを2月27日から3月5日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は、東京/羽田〜大阪/関西・北九州線と名古屋/中部〜福岡線が8,600円、東京/羽田〜山口宇部・福岡線が9,600円。旅客施設使用料は別途必要となる。対象運賃は「STAR LIMITED」。搭乗期間は3月29日から5月18日まで。販売席数には制限がある。購入期限は予約当日で、払い戻しはできない。