VTuberの詩花羽なぬのさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「あなたの好きな女性VTuberには彼氏がいる…？」という質問へのアンサーが話題となっています。【写真】「殺った？」「事件です」「保存名がまさかの『ヒト 歯』w」詩花羽さんは「あなたの好きな女性VTuberには彼氏がいる…？あぁ、いましたよ。今はいませんが」とつづり、1枚の写真を投稿。「ヒト 歯」という名前で保存している抜けた歯が写っています。「彼