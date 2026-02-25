Q. 震災のニュースを見るだけで涙が出ます。心が弱いのでしょうか？Q. 「震災のニュースを見るだけでいつも涙が出て、同じことが起きたらどうしようと不安でたまらなくなります。自分の心が弱過ぎるのでしょうか？ どのように心を保てばよいか教えてください」A. 自然な反応です。まずは情報との距離感を保ちましょう凄惨なニュースを見て涙が出たり、強い不安に襲われたりすることは、人間としてごく自然な反応です。私たちが不安