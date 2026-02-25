モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。運転中に「ありえないくらいイライラする」という事象について語った。この日は「運動神経バツグン＆運動音痴な女が大集合！」と題し、著名人がスタジオに集結した。「運動神経バツグン」代表の東京五輪の体操女子種目別床運動で銅メダルを獲得し、体操女子日本代表の強化本部長に就任した村上茉愛さんが「運動