宝塚歌劇団は25日、これまで各組、組長1人、副組長1人だった体制を3月1日付で副組長1人を増員し「組長1人、副組長2人」体制にすると発表した。「今まで以上に円滑な組織運営を図るため」で「今後とも、全ての関係者が安心して公演に携わると共に、一人ひとりが研鑽に励み一層活躍できる環境づくりを目指してまいります」としている。各組の新体制は以下の通り。【花組】組長＝美風舞良副組長＝紫門ゆりや、紅羽