【ワシントン＝阿部真司】トランプ米大統領は２４日の一般教書演説に、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した米国の男子アイスホッケーチームを招待した。選手とともに自身を「勝者」と印象付ける狙いとみられるが、スポーツの政治利用だとの批判の声が上がっている。トランプ氏は演説で、経済状況が改善していると主張した上で「我々は負け続けていたのに、今や勝ちすぎている。今夜は全国民が誇る勝者を招いた」と