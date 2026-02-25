タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）の母・京子さんが25日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、安産祈願に出かけたと明かした。京子さんはみちょぱは「大切な願いを込めて安産祈願へ」とつづり、みちょぱのお腹に手を当てる写真を投稿。「元気な赤ちゃんが無事に生まれますように一緒にお参りできてよかった」とつづった。みちょぱはモデルでタレントの大倉士門と7年の交際を経て、22年に結婚した。今