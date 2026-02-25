フィギュアスケート女子１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）が、２５日までに自身のインスタグラムに新規投稿。「ＮＥＷＪＡＤＯＲＥ」とだけつづり、自身の近影を投稿した。香水をプッシュする動画もアップするなど、最新ショットに多くの絶賛の声が。「ゴージャス」「とてもかわいい」「私の女王」「美しくエレガントなキム・ヨナ」「とっても素敵」などといったコメントが寄せられている。