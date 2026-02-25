「たくさんの名前を呼ぶことができてうれしかった」――。最後まで2位から4位が激しく入れ替わる大接戦のなか、3,182万441ポイントという圧倒的な数字でトップに立ち続けたライバーがいた。リスナーとともに駆け抜けた、熱狂のバレンタイン決戦の行方とは。『Valentine Party 2026 〜ベイビーのチョコレート工場〜』○ライバーたちが華やかな衣装で参加ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『Valentine Party 202