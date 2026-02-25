元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。左脇腹痛でキャンプ離脱した中日の松山晋也投手（25）の早期復帰を願った。好調の中日にあって片岡氏が「心配なのは…」と名前を挙げたのが昨季セ・リーグセーブ王のケガだった。「彼は気を抜くタイプじゃないと思うけど金属疲労はある。脇腹は治りが分かりにくいところ」と心配した。西武・平良、阪神・石井、パドレス・松井と他球