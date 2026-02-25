離婚後、実家に戻る選択をするママもいるでしょう。その選択は「助け合い」とも「自立していない」とも受け取られがちではないでしょうか。とくに40代、子どもがいる立場となれば、その視線はさらに厳しくなることもあるでしょう。今回寄せられたのは、父親との同居にストレスを抱えながらも、学費や生活を考えて実家を出る決断ができずにいる40歳シングルマザーの悩み。現実と気持ちの狭間で揺れる本音に、ママたちの意見が集まり