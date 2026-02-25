俺（タクヤ）には、妻のエリと2才の息子・カナタがいる。俺はこれまでずっと育児から逃げ、家事だけをしていた。家事が得意な夫でエリも助かっているだろうと思い込んでいた。しかし一緒に育児がしたかったエリは、カナタを連れて実家に帰ってしまった。エリは聞く耳を持たない俺に対して絶望し、離婚しようと考えていたのだ。俺は義実家に向かい、エリに心の底から謝罪した。そして一緒に育児をするから「これからの俺」を見ても